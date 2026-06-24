Massoli: “Euro digitale e Dlt possono accelerare il mercato dei capitali, ma troppa frammentazione” Video News 24 Giugno 2026 17:03 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Barletta: “Arsenale punta ai treni in Arabia Saudita e alla flotta di lusso più grande al mondo” Video News Euro digitale, la sovranità europea passa anche dal portafoglio Video News Salini: “L’Europa deve tornare attrattiva, servono regole chiare e tecnici per realizzare le opere” Video News Rimpatri, Procaccini (FdI): “Con nuovo regolamento si compie la rivoluzione Meloni in Europa” Video News Cavo Dragone: “Governi Ue stanno facendo molto, Nato forte saprà aiutare i suoi alleati” Video News Ddl caccia, via libera del Senato: scoppia polemica opposizioni Video News Intelligence Kiev, ‘Putin sta perdendo il controllo della Crimea’ – Notizie dall’Ucraina podcast Video News Bonelli ad AdnTalks: “No alle primarie. Renzi? Non voglio voti di chi mi detesta” Video News Sostenibilità: Dentis (Coripet), ‘nel 2025 riciclate 10mila tonnellate di plastica’ Video News Sostenibilità: Dentis (Coripet), ‘a oggi non in grado di soddisfare requisiti di raccolta’ Video News Sostenibilità: Dentis (Coripet), ‘in 2025 totale riciclato per bottiglie al 33%’ Video News Sostenibilità: Dentis (Coripet), ‘attuale modello di raccolta arrivato al limite’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 28.1 ° C 28.1 ° 28.1 ° 74 % 3.3kmh 98 % Mer 28 ° Gio 36 ° Ven 39 ° Sab 41 ° Dom 40 ° Ultimi articoli Finanza Banco Bpm, Credit Agricole già a quota 29,9%: ecco come Primo Piano Coppa Italia, il tabellone delle toscane: scontro diretto Pisa-Empoli, l’Arezzo parte dai preliminari Tecnologia Il telescopio Euclid immortala il cuore della Via Lattea: 60 milioni di stelle in una sola immagine Politica Incendio alla Delca Energy, l’assessore Barontini chiarisce in aula Cultura ed Eventi Consegnati per San Giovanni i Fiorini d’Oro, massima onorificenza del Comune di Firenze SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Barletta: “Arsenale punta ai treni in Arabia Saudita e alla flotta di lusso più grande al mondo” Video News Euro digitale, la sovranità europea passa anche dal portafoglio Video News Salini: “L’Europa deve tornare attrattiva, servono regole chiare e tecnici per realizzare le opere” Video news Video News Barletta: “Arsenale punta ai treni in Arabia Saudita e alla flotta di lusso più grande al mondo” Video News Euro digitale, la sovranità europea passa anche dal portafoglio Video News Salini: “L’Europa deve tornare attrattiva, servono regole chiare e tecnici per realizzare le opere”