Merck, Delli Noci (Regione Puglia): “Imprese internazionali puntano sul nostro territorio”

(Adnkronos) – “Merck Italia è un esempio di come le imprese internazionali arrivano nel nostro territorio a cercare cervelli, non solo per investire. Questo connubio, nell’ambito di un ecosistema di innovazione e ricerca che abbiamo creato, premette a questi grandi partner di puntare sulla Puglia. Ci stiamo trasformando in un territorio che unisce bellezze naturalistiche e opportunità di lavoro. Nei prossimi anni chiunque vorrà investire in Puglia dovrà puntare sull’innovazione”. È quanto dichiarato da Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, durante l’evento “Scienza e tecnologia per creare valore” svoltosi presso lo stabilimento Merck di Modugno (Bari). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)