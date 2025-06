Mieloma multiplo: ematologo Corso, “Efficacia maggiore con due nuove combinazioni di farmaci”

(Adnkronos) – “Con i dati che provengono dagli studi Dreamm-7 e Dreamm-8” e annunciati dalla biofarmaceutica Gsk, emerge che “le due nuove combinazioni, belantamab mafodotin”, un farmaco coniugato anticorpo-farmaco (Adc), associato a bortezomib, un antitumorale, “o pomalidomide”, un antitumorale e immunomodulatore, “permettono di intervenire efficacemente in due setting di pazienti complessi” affetti da mieloma multiplo “già dalla seconda linea. Pazienti che avevano schemi a disposizione, ma non erano così efficaci”. Così Alessandro Corso, dirigente medico presso il Day hospital della fondazione Irccs policlinico San Matteo di Pavia, commenta i dati presentati al congresso Eha, il Congresso europeo di ematologia, in corso a Milano fino al 15 giugno. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)