Migranti: ambasciatore svizzero Balzaretti, ‘A Como centro virtuoso’

(Adnkronos) – “Il primo obiettivo è fare in modo che questi migranti, soprattutto migranti minori non accompagnati, trovino strutture adeguate ai loro bisogni particolari. Quello di Como è un centro virtuoso che può essere riprodotto”. Così, l’ambasciatore svizzero in Italia Roberto Balzaretti, alla visita compiuta insieme a Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per l’Italia, presso il Centro di Accoglienza per Minori stranieri non accompagnati, a Como. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)