Milano, l’agguato di De Maria al collega davanti all’hotel – Video

(Adnkronos) – Due telecamere di videosorveglianza installate in via Napo Torriani, a due passi dalla Stazione Centrale di Milano, hanno ripreso l’agguato di Emanuele De Maria al collega 50enne, davanti all’hotel Berna, intorno alle 6.20 di sabato. Il detenuto, addosso jeans e t-shirt e un cappellino nero, aggredisce il collega, che tenta di difendersi. I due lottano, a De Maria cade il coltello a terra, lo raccoglie e lo usa per colpire il collega al collo. Poi il 35enne fugge di corsa, fermandosi prima a recuperare un pacchetto caduto per terra nella colluttazione. Il 50enne, ferito, bussa alla porta dell’Hotel e si fa aprire. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)