Mobilità: analisi dei dati e dei comportamenti nel dibattito con le istituzioni

(Adnkronos) – Si è tenuto a Roma il convegno “La mobilità urbana tra comportamenti individuali e analisi dei dati. Dibattito con le istituzioni” promosso dal Think Tank ‘The Urban Mobility Council’, lanciato nel 2022 da Unipol. E’ stata presentata la ricerca “Nuovo paradigma di mobilità sostenibile: le green box” che sviluppa una nuova metodologia in grado di quantificare le emissioni delle auto con motore a combustione interna basandosi non solo sulla loro tecnologia (Classe Euro), ma anche sul comportamento del singolo veicolo (km percorsi, velocità, stile di guida). Si apre così la strada a politiche ambientali eque ed inclusive che tengano conto del merito comportamentale, e non solo di standard omologativi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)