(Adnkronos) – “Come Assosharing chiediamo alle pubbliche amministrazioni sostegno che non sia solo economico ma di servizi. Parlo di parcheggi dedicati, possibilità di attraversare ztl cittadine e supporti per micromobilità.” Ha dichiarato il vicepresidente di Assosharing Gabriele Ferrazzano a margine del Mobility Forum di Comunicazione Italiana per la WellWeek 2024 a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)