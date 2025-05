Modello 730/2025 precompilato: modifica e invio dal 15 maggio

(Adnkronos) – È disponibile online dal 30 aprile il modello 730/2025 precompilato elaborato dall’Agenzia delle Entrate con i dati a sua disposizione. Dal 15 maggio i cittadini e le cittadine potranno modificare o accettare le informazioni inserite e procedere con l’invio della dichiarazione dei redditi pronta all’uso. Chi agisce con tempestività potrà ricevere già in estate l’eventuale rimborso IRPEF a cui ha diritto. Dalle spese sanitarie ai contenuti delle Certificazioni Uniche, in queste prime due settimane i contribuenti hanno potuto controllare i dati inseriti nel modello 730/2025 precompilato. Ma ora è tempo di aprire ufficialmente la stagione dichiarativa. Da giovedì 15 maggio si potrà intervenire sul modello 730 e sul modello Redditi disponibile sul portale della precompilata per poi procedere con la trasmissione. Da lunedì 19 maggio, poi, sarà possibile anche annullare eventuali invii già effettuati e procedere con una nuova dichiarazione: questa chance è offerta una sola volta al contribuente. Sarà possibile effettuare navigare la precompilata accedendo al sito messo a punto dall’Agenzia delle Entrate tramite una delle seguenti credenziali: Una volta all’interno, come previsto lo scorso anno, si potrà compilare il modello 730/2025 anche tramite la modalità semplificata. Cittadini e cittadine saranno guidate nelle diverse sezioni, come ad esempio la casa, senza doversi confrontare con righi e codici. Chi non ha dimestichezza con l’utilizzo di internet può inoltre delegare una persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. Per l’invio del modello 730 c’è tempo fino alla scadenza del 30 settembre (un mese in più è previsto per il modello Redditi). Ma per ricevere in tempi brevi eventuali rimborsi è bene agire con tempestività: chi presenta il 730 entro la scadenza del 31 maggio può ottenere già nella busta paga di luglio eventuali bonus che derivano, ad esempio, dalle spese detraibili inserite in dichiarazione. Per i pensionati e le pensionate, invece, le operazioni di conguaglio cominciano da agosto. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)