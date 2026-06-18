Mosca brucia, Ucraina colpisce la ‘raffineria del Cremlino’ Video News 18 Giugno 2026 08:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Ucraina colpisce la raffineria di Mosca, l’attacco con droni Video News Trump firma l’accordo Iran-Usa alla cena di Versailles. Macron: “Bravo” – Video Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Gli Iron Maiden debuttano a San Siro: “Che sogno suonare qui” Video News Ue: Ceccardi (Lega), ‘Maggioranza destra su rimpatri, riusciremo su altri temi’ Video News Learning Forum 2026: la voce delle persone al centro dell’apprendimento Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026 Carica altri Firenze cielo sereno enter location 26.4 ° C 26.7 ° 25.6 ° 53 % 0.6kmh 5 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 40 ° Lun 40 ° Ultimi articoli Cronaca Serial killer delle escort, attesa per la sentenza: la procura chiede l’ergastolo Cultura ed Eventi Circuiti come reti neurali: creati i microchip che imitano il cervello per abbattere i consumi dell’IA Cultura ed Eventi Cesare Cremonini incendia la Visarno Arena: il trionfo del cantautore a Firenze con un ospite a sorpresa Cronaca Maturità 2026, al via la prima prova: da Pavese a Saragat, ecco le sette tracce scelte dal Ministero Tecnologia Il gruppo kpop BabyMonster testimonial di Oppo Reno16 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video news Video News IA, a Milano ServiceNow insegna alle aziende ad adottare l’innovazione Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…” Video News Trump firma l’accordo Usa-Iran: “Non è stato facile…”