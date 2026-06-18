Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News 18 Giugno 2026 22:10 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Trump, la medaglia è una ‘trappola’: il presidente in difficoltà nella cerimonia Video News Checco Zalone premia Helen Mirren: “Se solo ti avessi conosciuto qualche anno fa…” Video News Checco Zalone premia Helen Mirren: “Se solo ti avessi conosciuto qualche anno fa…” Video News Tumori: Santoro (Humanitas), ‘prognosi malattie ematoncologiche cambiata in maniera straordinaria’ Video News Farmaceutica: Vasiliou (Bms), ‘80 farmaci innovativi portati in Italia in 80 anni’ Video News Tumori: oncologo Pinto ‘immunoterapia fa guarire e vivere meglio’ Video News Pa: Fiori (Inail), “dobbiamo governare e anticipare il cambiamento, non subirlo” Video News Demografia: Giusti (Wind Tre), ‘welfare personalizzato per rispondere a bisogni di tutte le Video News Pa: Zangrillo, “non possiamo fermare il cambiamento, con ddl Merito premi ai migliori” Video News Riciclo, Bianconi (Assobioplastiche): “Servire lavorare su innovazione e formazione” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 27.9 ° C 28.9 ° 27.2 ° 36 % 0.9kmh 9 % Gio 27 ° Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Ultimi articoli Lavoro Saldi estivi, cambia tutto per gli acquisti online: arriva il nuovo pulsante di recesso Sport nazionale Basket, Olimpia Milano campione d’Italia: è il 32° scudetto Sport nazionale A Roma lo sport incontra la cultura: presentata la collaborazione tra Sport e Salute e Mic Lavoro Pa, Fiori (Inail): “Dobbiamo governare e anticipare il cambiamento, non subirlo” Primo Piano Serena Bulleri vince ricorso Tar ed entra in Consiglio regionale. Fuori Marco Guidi: “Amarezza e delusione” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Trump, la medaglia è una ‘trappola’: il presidente in difficoltà nella cerimonia Video news Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Trump, la medaglia è una ‘trappola’: il presidente in difficoltà nella cerimonia