23.4 C
Firenze
mercoledì 24 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Mostre: Grande successo della mostra di Igor Mitoraj, tra storia, arte e mito

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una mostra che si dipana tra storia millenaria, arte e mito quella su Igor Mitoraj, l’artista polacco celebrato in un percorso unico che si dipana tra il Parco Archelogico Neapolis e il Castello Maniace a Ortigia e l’Etna, dove è stata collocata la statua del “Teseo screpolato”. Un allestimento curato da Luca Pizzi, che è anche il direttore dell’Atelier Mitoraj, frutto di scelte tematiche ben precise, che hanno portato a una mostra che ha coinvolto, stupito, meravigliato. Secondo Paolo Patanè, direttore della produzione esecutiva della mostra, l’allestimento ha ulteriormente valorizzato un sito importante come il Parco Archelogico Neapolis. La mostra chiuderà i battenti il 31 ottobre prossimo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.4 ° C
24.3 °
22.1 °
51 %
5.1kmh
40 %
Mer
23 °
Gio
20 °
Ven
23 °
Sab
23 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (10)Gaza (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati