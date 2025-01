My Selection 2025, Rosati (Qualivita): “Collaboriamo con McDonald’s da 17 anni”

(Adnkronos) – “Sono diciassette anni di collaborazione con McDonald’s: la prima scommessa di inserire un prodotto non americano nei menù McDonald’s è stata con McItaly. Se siamo ancora qui, dopo diciassette anni, significa che c’è una convenienza reciproca: il famoso win-win sia per le filiere e per i consorzi di tutela, ma anche per il McDonald’s e soprattutto per i consumatori, che beneficiano della qualità del Made in Italy, ricercata da tutti ad oggi a livello mondiale”. Lo afferma Mauro Rosati, direttore generale di Fondazione Qualivita, a margine della presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s. Le nuove ricette selezionate da Joe Bastianich rinnovano l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)