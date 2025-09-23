Napoli, bomba d’acqua a Forio di Ischia: auto dei carabinieri trascinate via

(Adnkronos) – Bomba d’acqua sul Golfo di Napoli, auto dei carabinieri trascinate via dal violento temporale a Forio d’Ischia. A seguito delle forti piogge si è creato un grosso corso d’acqua in località Monterone del Comune di Forio che ha interessato anche le due auto militari (una Fiat Tipo e una Fiat Panda) della Stazione di Forio parcheggiate su negli appositi stalli di sosta, venendo trascinate dal corso d’acqua a pochi metri di distanza. Al momento non è possibile recuperarle e si attende che il corso d’acqua diminuisca. I carabinieri sono al momento in allerta per intervenire in situazioni di emergenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)