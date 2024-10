Natalità, Rivolta (PRG Retail Group): “Raccolti oltre 800mila euro in un anno”

(Adnkronos) – “La raccolta è stata molto importante, andata oltre le nostre aspettative: oltre 800mila euro, nel corso di un anno da quando abbiamo lanciato l’iniziativa. Il valore generato sul territorio italiano in ottica di welfare di prossimità è il supporto a 264 famiglie, in 29 città italiane e 14 regioni”. Sono le parole di Alberto Rivolta, ceo di PRG Retail Group, in occasione dell’evento organizzato a Milano per celebrare i risultati del primo anno di Generazione G, l’iniziativa lanciata da Prénatal con il supporto di Moige – Movimento italiano genitori, per rilanciare la natalità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)