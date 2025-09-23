20.3 C
Firenze
martedì 23 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Nautica: Formenti (Confindustria Nautica), ‘permettere al mondo di poter raggiungere il Salone’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il Salone è andato bene: è un prodotto maturo, pronto già da tempo. Adesso bisogna fare in modo che tutti possano usufruirne. Gli espositori sono contenti, hanno venduto e questo è l’aspetto che a noi interessa. Abbiamo ricevuto grandi complimenti dal pubblico e molti commenti positivi anche dalla stampa, nazionale ed estera. A livello estetico, siamo ad oggi il più bel salone al mondo. Non ci sono dubbi, io li seguo tutti e non c’è un salone così, ora bisogna che tutti al mondo riescano a raggiungerlo”. E’ quanto riferito da Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica, alla conferenza stampa di chiusura della 65esima edizione del Salone Nautico di Genova. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggerella
20.3 ° C
21.2 °
19.6 °
91 %
1kmh
75 %
Mar
23 °
Mer
22 °
Gio
21 °
Ven
23 °
Sab
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)vigili del fuoco (11)carabinieri (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)Serie C (10)denuncia (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati