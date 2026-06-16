Nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia Video News 16 Giugno 2026 08:02 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Posti di lavoro e tagli ‘causa’ IA, quali sono i profili più a rischio Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ Video News Ambasciatrice Argaña: “Paraguay ha molto da offrire all’Europa per industria, tecnologia, energia Video News Beconi (Camipy): “Paraguay ricco di opportunità per l’industria italiana” Video News Micossi (Unión Industrial Paraguay): “Nostro Paese molto ricco e confinante con mercati ad alto Video News McEnroy (Sudameris Bank): “In Paraguay porte aperte a investitori stranieri’ Video News Pratolongo (Rocktree): “Logistica e collegamenti cardine dei rapporti economici tra Europa e Video News Fondi (Ambasciatore d’Italia in Paraguay): “Modello Italiano ha fatto scuola nel Paese” Video News Industria: Regione Lombardia presenta il ‘Pacchetto innovazione’ Video News Limite popolazione a 10 milioni, Svizzera respinge referendum Carica altri Firenze cielo sereno enter location 24.4 ° C 25 ° 22.3 ° 70 % 0.9kmh 9 % Mar 30 ° Mer 31 ° Gio 38 ° Ven 39 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Italia Mondo Maturità 2026, oggi l’estrazione della lettera per i colloqui orali Economia Il ministero riconosce il Consorzio Vino Toscana come referente unico per tutti i produttori Igt Primo Piano Viareggio, allacci abusivi alla rete elettrica: la Guardia di Finanza denuncia due persone Cronaca E-bike modificate e monopattini senza targa, pioggia di sanzioni a Firenze Economia Trasporto su ferro, Giani e Boni: “Con la stazione Foster benefici per tutto il sistema regionale” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Posti di lavoro e tagli ‘causa’ IA, quali sono i profili più a rischio Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video news Video News Posti di lavoro e tagli ‘causa’ IA, quali sono i profili più a rischio Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia Video News Incendio a Castel Porziano, Canadair in azione a Ostia