NX Engineering District Catania, Trantino: “Grazie al Gruppo Maire altri imprenditori investiranno qui”

(Adnkronos) – “Un altro bel tassello per la nostra zona industriale, un bellissimo segnale all’insegna della sostenibilità”. Così il sindaco di Catania Enrico Trantino, durante l’inaugurazione dell’NX Engineering District Catania, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico nato all’interno del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. “Sono grato al Gruppo Maire perché, avendo individuato Catania come sede per stabilirsi, ha dato un ulteriore impulso all’intenzione di tantissimi imprenditori che vogliono insediarsi nel nostro territorio”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)