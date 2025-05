PA, Moricca (PagoPA): “Niente sviluppo enti se cittadino non ha accesso facile a servizi”

(Adnkronos) – “Per semplificare la PA bisognerebbe innanzitutto iniziare a digitalizzare le procedure finora gestite in via analogica . Inoltre, è fondamentale mettere il cittadino al centro e far capire agli enti che non c’è sviluppo e semplificazione se il cittadino non ha un accesso facile ai servizi”. Così l’amministratore unico di PagoPA , Alessandro Moricca, a margine dell’evento ‘PagoPA: la Pubblica Amministrazione che semplifica’ che si è tenuto a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)