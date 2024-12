Pasqualino Monti (Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occcidentale): ” risultati inimmaginabili per riqualificare e rigenerare il porto e il waterfront palermitano”

(Adnkronos) – Alla vigilia del suo mandato, che scadrà il prossimo mese di luglio 2025, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del mare della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, ha espresso la sua soddisfazione per gli obiettivi raggiunti in pochi anni, che insieme alla sua squadra hanno reso possibile lo stravolgimento del porto di Palermo, ormai considerato alla stregua dei maggiori porti europei, per l’alta tecnologia e la qualità dei servizi offerti ai crocieristi e ai diportisti, che potranno apprezzare sempre la Sicilia come crocevia strategico delle “strade del mare” più importanti nel mare Mediterraneo. Il bilancio del suo lavoro è stato presentato al 6° convegno “Noi e il Mediterraneo” svoltosi a Palermo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)