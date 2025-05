Pichetto Fratin: “L’Europa segua il modello italiano, il riciclo è già una nostra eccellenza”

(Adnkronos) – “L’Italia è tra i Paesi più avanzati al mondo nel riciclo e nell’economia circolare, proprio perché storicamente priva di materie prime ha saputo trasformare i rifiuti in risorse. È per questo che l’Europa dovrebbe adeguarsi al nostro modello e non il contrario.” Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante la Conferenza nazionale “Circolarità per il rilancio del Made in Italy”, a Roma, durante la quale è stato presentato il nuovo Rapporto sull’economia circolare. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)