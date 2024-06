Piovella (Soi): “Correggere miopia adolescenti per scongiurare conseguenze in età adulta”

(Adnkronos) – “A differenza di difetti congeniti della vista (astigmatismo e ipermetropia), la miopia normalmente compare in età adolescenziale. Da qui la necessità di intervenire per correggere la patologia unicamente con un paio di occhiali o, in rarissimi casi, con lenti a contatto, per scongiurare conseguenze in età adulta. Per questo motivo la Società Oftalmologica Italiana consiglia una visita oculistica alla nascita, una entro i 3 anni di vita e una visita il primo giorno di scuola, in questo modo si evita qualunque tipo di problematica”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Piovella, oftalmologo e presidente Soi Società oftalmologica italiana, in occasione del corso Ecm Fad ‘Vista e miopia. La patologia oculare miopica dall’età infantile all’adulto’ realizzato con il contributo del partner scientifico Società Oftalmologica Italiana e in collaborazione con Fielmann. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)