"Volotea è una compagnia che ha caratteristiche che si sposano perfettamente con le nostre necessità. Ha flessibilità, reattività, ma anche attenzione alla qualità. Queste per noi, quindi Geasar, sono aspetti molto importanti". Queste le parole del Ceo di Geasar Silvio Pippobello in occasione della cerimonia tenuta da Volotea presso l'aeroporto di Olbia per celebrare il settantacinque milionesimo passeggero trasportato dalla sua fondazione.