(Adnkronos) – “Il Consorzio degli oli minerali detiene il record del riciclo in Europa. Il nostro modello ha importanti aspetti organizzativi, di gestione delle risorse economiche e tutta una serie di standard e regole di qualità che bisogna via via costruire e rafforzare.” Ha dichiarato Riccardo Piunti, presidente Conou, intervenuto alla Conferenza nazionale sull’economia circolare presso la Biblioteca Nazionale a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)