PMA, de Felice (IVIRMA Italia): “Roma al centro ma apriremo cliniche in tutta Italia”

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Roma scelta per la sua centralità e perché è la città più rappresentativa d’Italia– ha dichiarato Blasco de Felice, ceo di IVI RMA Italia, a margine dell’inaugurazione della nuova clinica di Roma del gruppo specializzato in riproduzione medicalmente assistita –. Abbiamo aperto due satelliti, uno a Milano e uno a Bari, per agevolare l’arrivo di pazienti dal nord e dal sud. Questa combinazione si è rivelata vincente. L’idea – a continuato il ceo di IVIRMA Italia – è di avere una clinica IVI in ogni grande regione d’Italia. Siamo già entrati a Bologna un paio di mesi fa e stiamo guardando a Lombardia, Piemonte, Triveneto, Campania e Isole”.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

