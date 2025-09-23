PMA, Gebbia (IVI Roma): “Nostro obiettivo anche quello di abbassare età delle donne che scelgono di preservare fertilità”

(Adnkronos) – “Aprire questa nuova sede serviva a dare ulteriore dimostrazione di quanto sia importante fornire ai pazienti le tecnologie migliori per affrontare la denatalità e l’infertilità”, ha dichiarato Francesco Gebbia, direttore di IVI Roma, a margine dell’inaugurazione della nuova clinica nella Capitale del gruppo specializzato in riproduzione medicalmente assistita. “Nel 2022 i trattamenti di PMA hanno contribuito alla nascita di circa il 4% dei bambini in Italia. Le applicazioni delle tecniche sono in continuo aumento. Siamo i primi ad adottare sistemi di monitoraggio costante di temperatura e pressione dei gas per custodire gameti ed embrioni nel miglior modo possibile, così da far esprimere al massimo il loro potenziale riproduttivo”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)