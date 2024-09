(Adnkronos) – Poerio: “Abbiamo trovato in Civitavecchia un sito che poteva essere facilmente convertibile in un cantiere, per costruire gli scafi e le sovrastrutture pre allestendo le nostre imbarcazioni in modo da non andare a subappaltare questa attività in diverse aree geografiche dell’Italia” così Vincenzo Poerio, amministratore delegato Tankoa Yachts S.p.A., durante la visita del cantiere navale in località La Mattonara del porto di Civitavecchia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)