(Adnkronos) – "Serve leardeship forte per i Paesi del G7 per trovare soluzioni comuni per sostenere consumi e favorire investimenti diretti". Così Andrea Poggi, Innovation leader e capo delegazione B7 per Deloitte Central Mediterranean a margine della "G7 Industry Stakeholders Conference" a Reggio Calabria.