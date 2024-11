Porchetti (Daiichi Sankyo): “CardioBreast, un sostegno alla prevenzione”

(Adnkronos) – “Siamo giunti alla quarta ed ultima tappa della terza edizione del CardioBreast Dragon Boat Festival, un’iniziativa che nasce grazie al contributo incondizionato di Daiichi Sankyo Italia e che ha l’obiettivo di porre i riflettori sull’attenzione alla prevenzione cardiovascolare e oncologica,” ha dichiarato Elisa Porchetti, Corporate Communication Manager di Daiichi Sankyo Italia. “Il CardioBreast rappresenta un momento per queste donne di fare team, di fare sport, di fare prevenzione, condividendo esperienze sportive e beneficiando di screening cardiovascolari. Siamo contentissimi, come azienda, di sostenere questa iniziativa e ci auguriamo di poterlo fare anche nei prossimi anni, facendo in modo che il progetto attraversi l’Italia in lungo e in largo.”

Con la conclusione di questa edizione a Firenze, il CardioBreast Dragon Boat Festival ha lasciato un segno indelebile, celebrando il coraggio delle Pink paddlers” e l’importanza di un approccio integrato per migliorare la qualità della vita di chi affronta il tumore al seno —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)