Port Days, Rubino (Guardia costiera): “Ci occupiamo di soccorso in mare e controlli navigazione”

"La nostra attività si incentra prima di tutto nel soccorso: ci occupiamo del soccorso in mare, in particolare. Nel caso di Venezia, quindi anche nei canali principali della laguna e le nostre attività si spaziano su tanti fronti: controlli sul demanio marittimo, controlli sulla pesca, controlli ambientali, facciamo sicurezza della navigazione, controlli a bordo delle navi. Abbiamo una larga scala di attività su cui ci concentriamo". Così, Arianna Rubino, sottotenente di Vascello, Ufficiale Capitaneria di Porto Guardia Costiera, in occasione della giornata di presentazione ai media dei Port Days, manifestazione realizzata in coordinamento con Assoporti e patrocinata dai Comuni di Venezia e Chioggia, che tra il 4 e il 6 ottobre proporrà a studenti, residenti, operatori del porto e curiosi un ricco programma di attività finalizzate ad approfondire la conoscenza del mondo portuale veneto e programmate a Venezia centro storico, Marghera e Chioggia.