(Adnkronos) – In collaborazione con TgPoste.it Con quasi 8.500 sportelli automatici, Poste Italiane continua a rafforzare la sua presenza sul territorio. Nell’ultimo anno il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante ha installato oltre 350 nuovi ATM Postamat, in controtendenza rispetto al calo nazionale certificato da Bankitalia: tra il 2016 e il 2024 in Italia gli sportelli sono diminuiti di oltre 5500 unità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)