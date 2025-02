Poste Italiane: l’anno d’oro della filatelia è stato il 2024

(Adnkronos) – In collaborazione con TgPoste.it Un anno straordinario per Poste Italiane che ha conquistato il cuore di collezionisti e appassionati. I folder e francobolli dedicati a temi iconici come i Pokémon, il 20° scudetto dell’Inter e i 250 anni della Guardia di Finanza hanno dominato la classifica dei più apprezzati. A completare un anno di successo, l’esclusiva cartella filatelica dedicata al Vespa Club che ha celebrato un simbolo della tradizione motociclistica italiana. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)