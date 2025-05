Premi: Palermo (Acea), ‘Premio Guido Carli riconosce valori in cui credo: creazione di valore nelle aziende, con ricadute per collettività’

(Adnkronos) – “Un riconoscimento che guarda all’insieme del mio curriculum, ma anche all’attività svolta in Acea, una realtà infrastrutturale che opera in settori complessi, come quello dell’acqua, oggi al centro di un importante percorso di transizione.” Queste le parole di Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, premiato per il suo percorso professionale in occasione della XVI edizione del Premio Guido Carli presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)