“Programma nucleare Iran non c’è più”, Witkoff e la ‘lezione’ in tv – Video

(Adnkronos) – I siti nucleari dell'Iran sono stati distrutti o no? I media americani – dalla Cnn al New York Times – sulla base di informazioni di intelligence affermano che gli attacchi sui siti di Fordow, Isfahan e Natanz hanno rallentato ma non cancellato il programma nucleare di Teheran. Per contrastare questa versione, l'amministrazione Trump 'schiera' in tv Steve Witkoff: l'inviato speciale del presidente, a Fox News, illustra nel dettaglio l'operazione e conferma il risultato.