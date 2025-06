Rapporto Kpmg, in Ue consumate 38,9 miliardi di sigarette illecite

(Adnkronos) – Il consumo di sigarette illecite continua a crescere. Nel 2024, nell’Unione Europea, sono stati consumati 38,9 miliardi di sigarette illecite pari al 9,2% del consumo totale di sigarette, registrando il livello più alto dal 2015, con una perdita di entrate fiscali per i governi fino a 14,9 miliardi di euro. L’Italia si conferma best practice nel contrasto al fenomeno È quanto emerso dall’ultimo Rapporto KPMG, presentato a Bruxelles in occasione dell’evento “Economia e sicurezza dell’Europa a rischio” organizzato da NATO Defense College Foundation. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)