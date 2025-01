Rapporto Sport 2024, ministro Abodi: “Cresce consapevolezza di rappresentare successi sport sociale”

(Adnkronos) – “Dopo la giusta rappresentazione e l’esaltazione della capacità competitiva dei nostri atleti e delle nostre atlete a Parigi, e comunque dello sport italiano in generale, anche al di fuori del perimetro olimpico e paralimpico, oggi abbiamo dimostrato che sta crescendo la consapevolezza, ma anche la capacità di rappresentare i successi dello sport dal basso, dello sport sociale, di quello che contrasta la sedentarietà e la solitudine, che va incontro a una cultura del movimento da un lato e la cultura della prevenzione dall’altro e che migliora tutti i suoi indicatori, anche quelli finanziari ma soprattutto quelli sociali”. Queste le dichiarazioni di Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani alla presentazione del “Rapporto Sport 2024” redatto da Sport e Salute e dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma. Tale rapporto rappresenta l’analisi sul sistema sportivo italiano, basata su dati di qualità, fonti ufficiali e metodologia certificata e che avrà tre focus principali: il “PIL dello sport”, la “Domanda-Offerta di Sport in Italia” e gli “Investimenti e l’impatto sociale nello Sport”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)