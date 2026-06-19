Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News 19 Giugno 2026 19:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Carica altri Firenze cielo sereno enter location 28.8 ° C 28.8 ° 28.2 ° 17 % 1.4kmh 2 % Ven 28 ° Sab 37 ° Dom 38 ° Lun 38 ° Mar 37 ° Ultimi articoli Lavoro Italia-Usa, Crolla (AmCham Italy): “In momenti crisi non chiudersi, rafforzare partnership economiche” Primo Piano Fiorentina, c’è il programma delle amichevoli estive: primo test con la Primavera campione d’Italia Sport nazionale L’intervista ‘colorita’ al Queen’s costa salata a Moutet, multa di 40mila dollari per linguaggio inappropriato Sport Pontedera, Simone Quintieri è il nuovo direttore sportivo: conti in regola per l’eventuale riammissione in Serie C Salute e Benessere Social, abuso di Instagram può alterare la percezione del proprio corpo, lo studio SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video news Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos