Referendum: al via a Milano ‘Futura 2025’ di Cgil

(Adnkronos) – Al via alla Camera del Lavoro di Milano Futura 2025, la due giorni voluta da Cgil, che dà il via alla campagna in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza il prossimo 8 e 9 giugno, per dare voce a proposte, condivisioni, confronti e idee sul tema della partecipazione di ogni cittadino alla vita politica. “Il voto è la nostra rivolta” è il titolo scelto per questa edizione. La due giorni si aprirà venerdì 11 aprile alle ore 10:00 con i saluti del segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ai quali seguiranno cinque tavoli tematici dedicati ai referendum di giugno. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)