Regione Lombardia, Dtd e PagoPa insieme per lo sviluppo digitale dei territori

(Adnkronos) – Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PagoPA promuovono un momento di confronto su come la trasformazione digitale sia cruciale per ridisegnare in positivo la relazione tra gli enti territoriali e i cittadini, intitolato ‘La regione come motore dello sviluppo digitale dei territori’, organizzato a Palazzo Lombardia. Dopo aver illustrato lo stato dell’arte e i risultati raggiunti oggi dalle realtà territoriali della Lombardia, sono state presentate le esperienze di successo della Regione che possano essere d’ispirazione per i Comuni e gli Enti del territorio nell’accelerazione del processo di trasformazione digitale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)