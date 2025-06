Riammissione rottamazione quater, il nuovo piano delle rate spiegato – Video

(Adnkronos) – Lo scorso 16 giugno l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha confermato l’invio delle lettere con il nuovo piano delle rate e delle scadenze a tutte e tutti coloro che hanno richiesto la riammissione alla rottamazione quater. Diversamente da quanto accaduto in passato, infatti, per rientrare nel perimetro della definizione agevolata delle cartelle i contribuenti sono tornati al punto di partenza, inviando prima una nuova richiesta e poi attendendo le istruzioni sulla suddivisione del pagamento dall’AdER. I dettagli sul calcolo e sulla tabella di marcia contenute nelle comunicazioni delle somme dovute. Il nuovo piano delle rate elaborato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione viene stabilito in base alle indicazioni fornite da cittadini e cittadine in fase di domanda. In particolare, è stato necessario specificare per quali carichi, cartelle, avvisi veniva richiesta la riammissione e indicare le modalità di pagamento: ● in un’unica soluzione; ● fino a un massimo di 10 rate. Sulla base dei dati forniti dai contribuenti interessati, quindi, l’AdER ha elaborato gli importi e le scadenze che caratterizzeranno la nuova tabella di marcia con il primo appuntamento per i versamenti fissato al 31 luglio 2025, 5 agosto se si considera il canonico termine di tolleranza. Nel nuovo calcolo delle rate da corrispondere per fare pace con il Fisco sono stati considerati anche eventuali pagamenti effettuati dopo la decadenza dal piano originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale. E, in linea generale, alle somme da corrispondere saranno applicati gliinteressial tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. Questa regola vale anche per la prima o unica rata, come si legge nei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione tramite le FAQ, domanda a risposte frequenti, pubblicate sul tema. Nella comunicazione delle somme dovute inviata via PEC o tramite raccomandata agli indirizzi forniti in fase di domanda i cittadini e le cittadine troveranno tutte le indicazioni sul nuovo piano. In particolare il prospetto di sintesi riporta i seguenti dati: ● il totale degli importi da corrispondere per la definizione agevolata delle cartelle; ● le date di scadenza da rispettare; ● i moduli precompilati per il pagamento delle rate in base alla soluzione scelta in fase di adesione alla riammissione; ● le istruzioni per attivare l’addebito sul conto corrente. Una copia della comunicazione, compresi i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nella sezione Documenti della Definizione agevolata accessibile dall’area riservata. Inoltre dal 25 giugno è attivo il servizio ContiTu per selezionare solo alcune delle somme inserite e rimodulare l’importo totale dovuto, riducendo di fatto la cifra delle singole rate. I destinatari e le destinatarie delle lettere AdER per ritornare effettivamente nel perimetro della rottamazione quater dovranno effettuare il primo o unico pagamento entro il 31 luglio 2025. Le rate successiva alla prima seguiranno, poi, un calendario che si riallinea a tutti gli altri contribuenti rimasti in regola con i versamenti. —economia/fiscowebinfo@adnkronos.com (Web Info)