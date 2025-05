Ricerca, Iannantuoni (CRUI). “A luglio andremo nella sede di Confindustria per parlare di futuro”

(Adnkronos) – “Come Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI) a luglio andremo in sede di Confindustria per parlare di futuro, perché abbiamo capito che l’Università deve cambiare, la stiamo cambiando, non è un mondo fermo, tradizionale, ma è viva dei suoi due milioni di studenti e studentesse”, dichiara Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano-Bicocca, a margine della presentazione di RESPIRO, dispositivo indossabile di monitoraggio della qualità dell’aria, presso il Gazometro Ostiense a Roma. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)