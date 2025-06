(Adnkronos) – Maria Luisa Tutino, ricercatrice dell’università di Napoli Federico II e mamma di una bimba Cdkl5, racconta l’attività di ricerca e l’esperienza in prima persona con la malattia genetica rara in vista del congresso internazionale ‘CDKL5 All InVolved’, in programma a Roma dal 27 al 29 giugno all’Holiday Inn – Eur Parco Dei Medici. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)