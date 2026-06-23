Rimpatri, Fidanza (FdI): “Risultato storico, l’Italia detta la linea in Europa” Video News 23 Giugno 2026 13:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video News Educazione finanziaria, cosa pensano gli italiani del futuro del denaro Video News Risparmi: Cordier (Groupama), ‘Gli italiani chiedono strumenti per scegliere’ Video News Risparmi: Fall (PecuniAmi), ‘Investire è soprattutto una questione emotiva’ Video News Adnkronos Q&A, il welfare aziendale come sostegno a natalità e famiglie Video News Adnkronos Q&A, longevità come opportunità di sviluppo Video News Massimo Dapporto: “Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi” Video News AdnTalks | Intervista ad Angelo Bonelli Video News Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 36.1 ° C 36.2 ° 34 ° 36 % 0.5kmh 0 % Mar 36 ° Mer 33 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Ultimi articoli Lavoro Inps, Rendiconto sociale: in 2025 -27mila pensioni previdenziali liquidate Lavoro Inps, Rendiconto sociale: in 2025 cresce ancora età media pensione, 65,4 anni per le donne Lavoro Inps, Rendiconto sociale: in 2025 su importi medi pensioni rilevante differenza di genere Lavoro Inps, Rendiconto sociale: ancora alti tempi medi per visite invalidità civile, 125 giorni Lavoro Inps, Rendiconto sociale: in aumento riscossioni da recupero crediti, 9 mld in 2025 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo Video news Video News Acqua, Orlando (Avs): “Bene comune pubblico: governance globale per prevenire guerre” Video News Sostenibilità: Coca-Cola Hbc Italia conferma il proprio impegno per business sempre più responsabile Video News Via libera ai nuovi treni a idrogeno destinati alla linea Brescia-Iseo-Edolo