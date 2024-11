Roma, Forza Italia denuncia: “Intero palazzo Comune abbandonato ai Fori” – Video

(Adnkronos) – “Accanto agli appartamenti murati del Comune con affaccio sui Fori spunta un intero palazzo abbandonato di Roma Capitale. Sembra un film, ma è tutto vero”. Così Francesco Carpano e Rina Grasso, consigliere comunale e coordinatrice del Municipio I di Forza Italia. “Se a via del Colosseo 66 ci sono degli appartamenti comunali dal valore milionario che giacciono murati o occupati all’interno di un immobile perfettamente agibile, durante il nostro sopralluogo abbiamo constatato come nel palazzo accanto, sempre di proprietà del Comune, la situazione sia addirittura peggiore”, aggiungono. “A via del Colosseo 68 e 69, infatti, si staglia un intero palazzo di Roma Capitale, murato, con finestre divelte e invaso dalle erbacce – aggiungono ancora – Milioni di euro di soldi pubblici sprecati, mentre i romani rivendicano ogni giorno risorse per la cura delle loro strade e dei loro quartieri”. “Il sindaco Gualtieri ha avuto tre anni per sanare questo spreco di risorse dei cittadini, un tempo più che congruo – concludono – Che fine ha fatto?”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)