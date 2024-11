Roma, il Municipio I presenta la Mappa dei servizi per le donne e le ragazze

(Adnkronos) – Il primo Municipio di Roma ha presentato la Mappatura dei luoghi che offrono servizi per le donne e le ragazze, al fine di consentire una rapida consultazione ed individuazione di tutti i servizi a disposizione per le donne. La mappatura, di facile consultazione, offre un servizio efficace per chi ha bisogno di aiuto, di sostegno nella ricerca di lavoro nell’ambito dell’occupazione femminile o di soluzioni relative a problematiche medico-sanitarie. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)