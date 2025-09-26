18.4 C
Firenze
venerdì 26 Settembre 2025
Rossomando (Senatrice della Repubblica Italiana): “Una realtà radicata nel territorio”

(Adnkronos) – È una realtà molto interessante che non ha soltanto una storia importante ma un presente e un futuro, una realtà radicata nel territorio.  Credo che sia molto interessante il fatto che utilizza risorse del territorio dal punto di vista proprio del prodotto. Mi ha fatto anche piacere sapere che è una realtà industriale che ha fatto della presenza femminile un elemento di ricchezza pensando anche a un’organizzazione funzionale, a un contributo delle donne in questa azienda che infatti è assolutamente evidente a partire dal quadro dirigente. Ora naturalmente quello che è importante è che le istituzioni e la politica siano all’altezza di questa interlocuzione affinché le aziende del nostro territorio, con la ricchezza del nostro territorio, col fatto che si impiegano risorse del nostro territorio possano essere supportate e competitive.” Così Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato della Repubblica, in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dello stabilimento piemontese di Capriata d’Orba (AL) di Mondelēz. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

