Rotocalco n° 38 del 24 settembre 2025

(Adnkronos) – Mondelēz International celebra i 40 anni dello stabilimento di Capriata d’Orba: quattro decenni di crescita straordinaria, investimenti strategici, un profondo legame con il territorio e l’intera filiera agricola; Ambiente: presentato a Roma docufilm “World Without Cows” per riflettere su ipotesi ed effetti di un mondo senza allevamento; Sostenibilità, il Blue Green Economy Forum premia aziende impegnate su sociale, ambiente ed economia; Digithon 2025: trionfa Lexsa con IA per professionisti; Cultura, Regione Puglia traccia bilancio dell’ultimo quinquennio: presentati due documenti strategici; Coca-Cola, lo stabilimento di Nogara taglia il traguardo dei 50 anni; Fashion & Talents: la VII edizione in una delle piazze più suggestive di Roma; Campania Mater: folla, idee e visione per il futuro dell’agricoltura campana; “Testimoni di Pace”, dal 21 settembre un podcast dedicato alle vittime civili dei conflitti; Consumi: a Roma l’evento celebrativo per i 50 anni degli iconici Sofficini; Acea porta l’acqua al centro della Festa del Cinema di Roma; Giovani: ActionAid nelle scuole per riflettere su affettività, bullismo e parità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

