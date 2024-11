Rotocalco n° 46 del 13 novembre 2024

(Adnkronos) – Giustizia, presentata a Roma la task force per gli uffici per il processo; Istruzione, a Roma la 16a edizione dell’Incontro Culturale Erasmus; Eicma 2024, numeri da record per la 110° edizione; Inps, presentato XXIII Rapporto annuale all’Università Bocconi di Milano; Discipline Stem, premiate a Napoli le studentesse vincitrici dell’hackathon “Women Shape the Future”; Food, il pranzo degli studenti italiani è ‘Easy to Love;Ghi 2024, quadro allarmante: obiettivo ‘fame zero’ tra più di 130 anni.—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)