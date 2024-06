Ruiu (portavoce di “Scegliamo la Vita”): “Accogliere la vita è urgente. Siamo popolo della speranza”

(Adnkronos) – “Accogliere la vita è urgente dato l’inverno demografico. Non esiste una società che sia inclusiva, se non si garantisce il diritto alla vita di tutti. Nella manifestazione ci sono mamme, papà, nonne, figli, nipoti e zii che vogliono dimostrare che chi accoglie la vita vince sempre, dando un’iniezione di speranza. Questo è il popolo della speranza”. Maria Rachele Ruiu, portavoce di “Scegliamo la Vita”, ha commentato l’annuale manifestazione per la Vita che si è svolta a Roma per per difendere il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)