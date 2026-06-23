Sace lancia piano strategico 2026-2028, 150mld per imprese e Made in Italy Video News 23 Giugno 2026 07:35 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni” Video News Agostiniani (Sip): “Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all’anno precedente” Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega” Video News Hackerato profilo Telegram del sindaco Sobyanin: “Mosca brucerà” – Notizie dall’Ucraina podcast, Adn Video News maturita Video News A New York ‘Investing in Southern Italy’, per promuovere innovazione, competitività e crescita Video News Adnkronos Q&A, Natalità, fertilità e maternità: la rete a tutela dei bambini Video News AdnTalks, Boccia: “Io il Rasputin di Bisceglie? Non conoscono il valore di Schlein” Video News Edilizia: al Senato si è discusso di edifici più sani per il futuro delle città Video News AdnTalks, Boccia: “Vannacci nella coalizione di centrodestra? Sarebbe la morte di Forza Italia” Video News Malattie rare: paziente, ‘Aisla Family Summer Camp ha fatto bene a mia figlia’ Video News Malattie rare: Cavicchioli (Aisla Piombino), ‘Thalas unisce nautica e vicinanza a malati Sla’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.8 ° C 31.1 ° 29.6 ° 53 % 0.5kmh 0 % Mar 35 ° Mer 33 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 40 ° Ultimi articoli Politica Rinnovabili, la Regione accelera: target al 66% entro il 2030 e iter burocratici più snelli Sport nazionale Nba, mercato si accende: Antetokoumpo lascia Milwaukee e va a Miami Politica Trasporto pubblico locale, Fossi (Pd) sul confronto enti-Regione: “La Toscana sceglie la strada della concertazione” Sport Presidente della Rari Nantes e della Federazione Italiana Nuoto: premio speciale dalla Regione per Andrea Pieri Cronaca Un mese per la completa rimozione del materiale bruciato alla Delca Energy SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni” Video News Agostiniani (Sip): “Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all’anno precedente” Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega” Video news Video News Fii Priority, Hovland: “Il futuro dell’AI? Controllare dati e modelli senza kill switch esterni” Video News Agostiniani (Sip): “Ogni anno nasce il 4% di bambini in meno rispetto all’anno precedente” Video News Immigrazione, Ceccardi (Lega): “Rivoluzione copernicana: il Pe viene sulle posizioni della Lega”