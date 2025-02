Safer Internet Day 2025, Scala (Moige): “Accompagnare figli verso utilizzo digitale senza lasciarli mai soli”

(Adnkronos) – “Non è così importante dare in mano uno smartphone a un figlio troppo piccolo, aspettiamo che abbia magari terminato la scuola primaria. Nel frattempo si può fare in modo che i bambini imparino un utilizzo guidato e, mano mano, bisognerà accompagnarli verso una loro autonomia, con una presenza costante, insegnando così passo passo i pericoli del mondo digitale”. Queste le parole di Elisabetta Scala, vice presidente di Moige, alla presentazione della campagna di Moige nelle scuole, lanciata in occasione del Safer Internet Day 2025, con la quale il movimento si impegna a contrastare il cyberbullismo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)